В России уничтожили 82 тонны молдавских яблок

В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза на полигоне "РудняКомУслуги" было уничтожено 82 тонны молдавских яблок. Их измельчили, укатали и засыпали землей мощные бульдозеры.

Поводом для этого решения Россельхознадзора послужило то, что "груз происхождения Республики Молдова перевозился по территории России со следами оторванных маркировочных этикеток и без необходимых фитосанитарных документов".

Это выяснилось после того, как подкарантинная продукция была задержана сотрудниками межведомственной мобильной группы в Смоленской области, сообщает Инфотаг.