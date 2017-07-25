Таможенницу отстранили от работы из-за подозрений в вымогательстве

Сотрудница Таможенной службы Молдовы, подозреваемая в вымогательстве, освобождена от своих обязанностей на время проведения служебного расследования.

В распространенном пресс-релизе ведомства, сообщается, что проходит проверка показания двух пассажирок рейса "Кишинев-Тель-Авив" у которых чиновник, якобы, требовала деньги за оформление багажа сверх разрешенной нормы.

Одна из гражданок РМ, подвергшаяся вымогательству, написала об этом в социальных сетях. По ее словам, женщина-таможенник потребовала денег, грозя снятием с рейса. Когда она принимала деньги в служебном помещении, то выключила свет во избежание съемок камерами видеонаблюдения.

Руководство ТС просит граждан, подвергшихся вымогательству недобросовестных таможенников, немедленно сообщать об этом по телефону "горячей линии" (+373 22) 574-111, передает Инфотаг.