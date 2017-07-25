4-летний мальчик расплакался после клятвы мачехи, пообещавшей стать ему мамой

Во время торжественной церемонии у алтаря девушка прочитала речь, написанную специально для её пасынка.

Свадьба сержанта морской пехоты США Джошуа Ньювиля и старшего лётчика Эмили Лиэн в Нью-Йорке запомнится надолго не только гостям, но и пользователям Сети.

Дело в том, что после того, как влюблённые поклялись друг другу в верности, невеста прочитала клятву, написанную специально для её пасынка, пишет life.ru.

Четырёхлетний Гейдж расплакался и обнял девушку, а видео с трогательным моментом мгновенно разлетелось по Интернету, сообщает Daily Mail.

"Я хочу, чтобы ты был всегда в безопасности и пытался изо всех сил стать хорошим человеком. Я надеюсь, что ты поймёшь, какой ты особенный мальчик. Ты очень умный, красивый и всегда добр к другим", написала Эмили.

Мальчик не выдержал уже на первых словах мачехи и со слезами бросился её обнимать. Папа пытался успокоить его, но в конце концов от умиления расплакалась вся семья.