За сговор и монополию задержали предпринимателя

Предпринимателя задержали по делу о злоупотреблении властью. По данным следствия, находясь в сговоре с сотрудниками Национального агентства по безопасности продуктов, он установил монополию на экспорт фруктов в Россию.

По предварительным данным, мужчина без проверок товара получил необходимые для вывоза в Россию фитосанитарные сертификаты. Кроме того, экономический агент за определенные суммы был посредником при выдаче документов другим аграриям.

По делу прошли обыски в рабочем офисе и дома у подозреваемого, а также столичном управлении Агентства по безопасности продуктов, где были обнаружены штампы экономического агента и электронные письма, в которых обсуждалось, как получить сертификаты без проверок. У предпринимателя нашли документы, готовые для передачи экспортерам, и личная переписка с сотрудниками Таможенной службы и Агентства по безопасности продуктов. В отношении сотрудников учреждения расследование продолжается. Дело ведут прокуроры антикоррупции.

За злоупотребление властью закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от двух до шести лет или внушительный штраф. В обоих случаях виновных лишат права занимать определенные должности на срок от пяти до 10 лет.