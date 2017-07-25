Рисунок Дональда Трампа продадут на аукционе

Рисунок, автором которого является президент США Дональд Трамп, будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса.

Скетч, на котором в 2005 году президент нарисовал небоскребы Нью-Йорка и здание Trump Tower, будет выставлен на аукцион со стартовой ценой в девять тысяч долларов, пишет nv.ua.

Трамп нарисовал рисунок во время благотворительного мероприятия, где собирали средства для борьбы с безграмотностью.