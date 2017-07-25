Россиянин оставил в самолете два миллиона рублей

Пассажир авиарейса Москва — Владивосток забыл в самолете сумку с двумя миллионами рублей и ценными вещами.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, к сотрудникам транспортной полиции в столице Приморья обратился представитель одной из авиакомпаний.

Он заявил, что на борту воздушного судна один из путешественников оставил сумку. В ней стражи порядка нашли дорогой сотовый телефон, планшет и деньги. Какие-либо документы там отсутствовали.

Полицейские установили, что хозяином вещей оказался 53-летний житель Приморья. Они вышли с ним на связь и передали потерянное имущество.

Мужчина объяснил свою рассеянность тем, что сильно устал во время перелета, передает Лента.ру. При этом отсутствие вещей он заметил, только когда ему позвонили из МВД.