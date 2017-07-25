Как путешествовать с детьми - советы стюардессы

Блогер Келли Эроглу, более 20 лет проработавшая стюардессой в крупной авиакомпании, дала семь советов, как комфортно путешествовать с детьми. Об этом пишет газета The Independent.

Женщина порекомендовала пассажирам сохранять хладнокровие, даже если их дети капризничают на борту самолета или в аэропорту. Невозмутимость родителей успокоит юных туристов, поясняет 41-летняя Эроглу. Кроме того, перед семейной поездкой стоит все планировать заранее и запасаться нужными вещами, к примеру, подгузниками и молоком для малышей.

Отдельно необходимо подумать о еде, советует блогер. Перед полетом желательно заказать то бортовое питание, которое придется по вкусу детям, а также взять с собой их любимые закуски. В сложной ситуации семейные путешественники также могут попросить помощи у бортпроводников, говорит Эроглу.

Туристам нужно озаботиться досугом своих детей, чтобы те не скучали и не проказничали во время полета. Маленьких пассажиров можно развлечь альбомами для раскраски, планшетами. Эроглу также призывает авиапассажиров не забывать о смене часовых поясов, из-за которой режим сна и бодрствования детей может быть нарушен, передает Лента.ру.

Последний совет от бывшей бортпроводницы — подготовиться к приземлению. Когда лайнер начинает снижение, давление воздуха в салоне становится сильнее, из-за чего дети чувствуют боль в ушных каналах. Эроглу советует в таких случаях давать младенцам сосать молоко из бутылочки, а тем, кто постарше, — леденцы и прочие сладости. Это поможет уменьшить давление на ушные каналы, поясняет эксперт.