41-летняя Санталичми Сумарманиам вызвала подозрения у таможенников, когда заявила, что прибыла в Мумбаи из Сингапура на один день ради шоппинга. В ходе допроса женщина рассказала представителям власти о 59-летнем сообщнике, который ждал ее у выхода из терминала. Он прилетел в Индию за несколько часов до задержанной.

Мужчину задержали. После прохождения досмотра с помощью металлодетектора в нижнем белье двух женщин и мужчины обнаружили золотые цепи.

Арестованные признались, что должны были передать драгоценности сотруднику одной из городских сувенирных лавок. По словам 59-летнего мужчины, контрабандисты всегда отбирают для своих операций респектабельно выглядящих женщин, которые с наименьшей вероятностью могут привлечь внимание стражей порядка.

Магазин, куда граждане Сингапура должны были доставить украшения, закрыли на время следствия, передает Вести.ру.