Ученые предложили ради предотвращения глобального потепления сымитировать масштабное извержение вулкана, отправив в атмосферу огромное количество серы. Другие специалисты говорят, что эти действия могут привести к катастрофическим последствиям.
Повышение температуры на Земле сулит губительные последствия для человеческой цивилизации. Но люди не могут или не хотят отказываться от деятельности, которая провоцирует нагрев планеты. И теперь ученые предложили радикальные способы сохранить уровень тепла в атмосфере на комфортном уровне, при этом не снижая выбросы. Две работы, недавно опубликованные в журнале Science, рассматривают два геоинженерных метода борьбы с изменением климата.
Один из способов охладить поверхность Земли — подражать вулканическому извержению и наполнить облака диоксидом серы. Это, согласно замыслу, уменьшит проникающую способность солнечного излучения через атмосферу и сделает жизнь на планете немного прохладнее.
Преобразование облаков, а именно их трансформация таким образом, чтобы они поглощали солнечный свет, отправляя его обратно в космос, планируется осуществить при помощи так называемого засева облаков. В облака вводятся реагенты (твердая углекислота, дым и йодистое серебро и т. д.) для изменения их фазового состояния (например, чтобы спровоцировать осадки).
Авторы работ ясно заявляют, что эти подходы очень рискованны и далеки от жизнеспособности — настолько, что большинство исследователей надеются, что они никогда не станут необходимыми, передает Business Insider.
Распыление серы грозит разрушением озонового слоя, возникновением нового ледникового периода и глобальной засухи. Чтобы противостоять нагреву планеты этим способом, людям пришлось бы распылять в атмосфере в течение 160 лет примерно такое количество соединений серы, которое создалось после извержения Пинатубо в 1991 году.
Для этого потребуется совершить 6700 рейсов с распылением серы в день. Обойдется это все в $20 млрд в год. Кроме того, пока не существует технологий для распыления аэрозолей в стратосфере, а глобальные выбросы углерода все растут, пишет Моя планета.
Модификация облаков «развернет» образование перистых облаков в тех местах, где их раньше не было, и это тоже обернется засухой. Кроме того, распыление химикатов не приведет к снижению уровня CO2 в атмосфере. То есть не решит самую главную задачу: сокращение выбросов углекислого газа. Поэтому ученым-климатологам придется интенсивнее работать над решением проблемы глобального изменения климата, считают авторы статьи.
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авторы DW