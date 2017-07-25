В Лос-Анджелесе установили питьевые фонтанчики с текилой

Национальный день Текилы в 2017 году пришёлся на 24 июля. Несмотря на то, что праздник выпал на понедельник, компания-производитель Jose Cuervo установила три питьевых фонтанчика с «серебряной» текилой вместо воды в Лос-Анджелесе.

Фонтанчики появились в торговом центре Hollywood & Highland, на Венис-Бич и в культовом гей-баре The Abbey в Западном Голливуде. Они начали работу около полудня и закрылись вечером. В очереди приходилось ждать в среднем от 10-15 минут до часа на пике популярности, передает tjournal.ru.

К бесплатной текиле допускали только тех, кто достиг 21 года. Для того, чтобы подойти к фонтанчику, нужно было заполнить форму об освобождении от ответственности и предъявить удостоверение личности (ID). Рядом постоянно находилась служба безопасности.