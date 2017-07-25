В Одесской области едва не устроили самосуд над водителем, который сбил маленькую девочку

Очевидцы ДТП в Черноморске (Одесская область), в результате которого пострадала пятилетняя девочка, едва не устроили самосуд над виновником происшествия.

По данным издания 04868.com.ua, сегодня утром на Парковой улице водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу вместе с матерью и сестрой.

«Виновник аварии попытался скрыться на своем автомобиле. Однако благодаря действиям неравнодушных граждан ему это не удалось — один из мужчин успел запрыгнуть в машину и, проехав около двадцати метров, вытащить ключи из замка зажигания», — цитирует очевидцев издание.

От самосуда гонщика спасла приехавшая на место полиция и представители общественной организации «Левый Берег», передает dumskaya.net.