Отца 145 детей признали виновным в многоженстве

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал 61-летнего Уинстона Блэкмора и его бывшего зятя Джеймса Олера виновными в многоженстве.

С 1990 по 2014 год Блэкмор женился на 24 женщинах, у него 145 детей. У 53-летнего зятя — пять жен. Обоим грозит до пяти лет тюрьмы, передает Лента.ру.

Отмечается, что они в прошлом были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена.

Судья обратила внимание на то, что Блэкмор не отрицает, что у него много жен и что все его браки одобрены Богом, в соответствии с правилами Церкви.

Прокуратура пыталась выдвинуть обвинения против Олера и Блэкмора в течение 20 лет. Загвоздка заключалась в том, что запрет полигамии нарушит права на свободу вероисповедания. В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия многоженства дают основания для того, чтобы ограничить религиозные свободы. В итоге мужчин привлекли к суду в 2014 году.

Адвокат Блэкмора в ходе процесса заявлял, что, если его клиента признают виновным, он будут оспаривать запрещающие многоженство нормы.

Yahoo News напоминает, что бывший президент Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней Уоррен Джеффс отбывает пожизненное заключение в тюрьме в Техасе за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних девочек. По слухам, он до сих пор управляет организацией.

В конце XIX века Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отказалась от многоженства. Этой практики, однако, по-прежнему придерживаются мормоны-фундаменталисты, от которых организация всячески открещивается.