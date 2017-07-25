Претура Ботаники обеспокоена вероятностью новых пожаров на свалках веток и бревен

Угроза возгорания сухих веток в столице сохраняется. Особенно обеспокоена сложившейся ситуацией претура сектора Ботаника. Возможности предупреждения пожаров обсудили сегодня на экстренном совещании с участием администрации сектора, полиции и пожарных. Однако решений пока не нашли.

Одна из самых крупных свалок сухих веток, собранных после апрельских снегопадов, находится на стадионе по улице Индипенденций. Всего же на Ботанике их пять.

"В случае пожара, нам придется ездить в часть, чтобы пополнять запасы воды. Там есть гидранты, но большинство неисправные. Проблему нужно срочно решать", - рассказал пожарный Вячеслав Демьян.

Ранее пожарные предложили поливать сухие ветки, чтобы не допустить возгорания. Собравшиеся обсудили и возможность сжечь ветки под контролем спасателей:"Это возможно, но нужно их сначала вывезти из города. А затем сжигать партиями. Это дополнительные расходы."

"Мы можем периодически патрулировать эти свалки. Но охранять их сутки напролёт, это не входит в наши обязанности", - отметил сотрудник ИП Ботаника Марин Гараз.

На измельчение всех собранных веток претуре Ботаники требуется два миллиона леев. Однако денег у администрации нет даже на уборку дворов, которая обойдётся в 300 тысяч.

"Горожане, ассоциации жильцов и частные фирмы могут вывозить ветки бесплатно. Им нужно лишь подать заявку в претуру и получить разрешение. К сожалению, пока таких заявлений мы не получали. Это парадокс", - сказал вице-претор Ботаники Олег Рэцой.

За последние два месяца сгорели три свалки сухих веток. Возгорания происходили, в основном, ночью. Gолиция устанавливает был ли это поджог.