Вылет самолета в США задержали из-за скандала между пилотом и стюардессой

В США на два часа задержали вылет пассажирского авиалайнера из-за того, что на его борту повздорили пилот и стюардесса.

Инцидент произошел 24 июля в нью-йоркском аэропорту "Ла Гуардиа" перед отправлением самолета авиакомпании Delta в Портленд, сообщает New York Daily News.

54-летний пилот по неизвестным причинам начал скандалить с 26-летней стюардессой. Конфликт разразился прямо в проходе пассажирского салона. Мужчина назвал девушку "куском дерьма", а также присовокупил к сказанному еще некоторые оскорбления по расовому признаку.

На борт самолета пришлось подняться шестерым полицейским, которые допросили скандалистов у входа в самолет. Поскольку никто из участников конфликта не получил повреждений, стражи порядка не стали никого арестовывать.

Авиакомпания, тем не менее, приняла решение снять пилота и стюардессу с рейса и заменить их на других членов экипажа, пишет vesti.ru.



