Французский мэр съел крысу, проиграв в футбольном споре

Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо публично съел крысу, выполнив свое обещание, данное им после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной".

Весной 2017 года после победы "ПСЖ" в первом матче со счетом 4:0 мэр пообещал, что в случае, если парижане не пройдут дальше, он съест крысу, а также проголосует на предстоящих президентских выборах за кандидата от левых Жан-Люка Меланшона, сообщает Local.

В ответном матче "Барселона" сенсационно выиграла со счетом 6:1 и прошла дальше. По словам Дайо, вторую половину своего обещания он выполнять не стал. Что касается крысы, то ее мэр съел 22 июля во время местного праздника Мадлен, массового мероприятия, которое традиционно проходит в городе в третью неделю июля.

Специально для мэра местные повара зажарили нутрию, которые, как и крысы, относятся к грызунам. Во время поедания нутрии на столе рядом с Дайо лежала футболка "Барселоны". в то время как футболку "ПСЖ" мэр использовал как салфетку, пишет vesti.ru.