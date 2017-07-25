Пожар на одесском Ланжероне: "Хуторок" сгорел из-за шашлыка. ФОТО

Инспекторы Службы чрезвычайный ситуаций Украины предварительно установили причину вчерашнего пожара, уничтожившего ресторан «Хуторок у моря» на Ланжероне в Одессе.

Как сообщили «Думской» источники в ведомстве, поджога не было. ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. «Искра из мангала попала на камышовую крышу, вот и все», — сказал пожарный.

Пожара был виден со всех уголков города. Руины еще дымятся. Посреди двора сложены обгоревшие газовые баллоны. Сотрудники «Хуторка» расчищают завалы и перебирают уцелевшие вещи. Некоторые отдыхающие, проходя мимо сгоревшего ресторана, останавливаются, чтобы сделать селфи.

На странице ресторана в сети «Фейсбук» администрация заведения объявила о сборе средств на его восстановление.

«Около 19:00 мы заметили, что дымится соломенная крыша, задымление распространялось, и пока мы ждали пожарную, которая ехала минут 7-10, пытались справиться сами с помощью воды и огнетушителей. Огонь появился уже когда приехали пожарные, и минут через 20 полыхал весь ресторан. Все гости, сотрудники и животные мини-зоопарка были эвакуированы, никто из них не пострадал»,- сообщают в «Хуторке».