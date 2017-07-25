Китайцы борются с жарой с помощью рюкзаков с портативным душем

Жители некоторых районов Китая столкнулись этим летом с аномальной жарой. Так, в городе Чунцин в центральной части страны температура в июле долго не опускалась ниже 38 градусов по Цельсию. Местные умельцы придумали хитрый способ бороться с пеклом – портативный душ, умещающийся в рюкзаке, сообщает Van Guard Daily.

На сайте Newsflare появилось видео, на котором запечатлено, как житель Чунцина моется прямо на автобусной остановке. По всей видимости, молодой человек сделал душ из садового шланга, воткнув его в галлоны с водой, которые находятся у него в рюкзаке.

Отмечается, что находчивый китаец оказался далеко не единственным в своем городе, кому пришла в голову идея сделать себе портативный душ.

Это не единственный способ борьбы со зноем, придуманный гражданами КНР. Ранее сообщалось, что в стране открылись "жароубежища", расположенные на территории катакомб 1940-х годов.