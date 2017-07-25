Новые Анены: браконьеры открыли огонь по рыбинспекторам

Полицией у села Телица Новоаненского района в ночь на вторник были задержаны браконьеры, обстрелявшие рыболовных инспекторов.

Патрульный экипаж стражей порядка, дежуривший на трассе у Анений Ной, получил в 3.00 сообщение о том, что инспекторы, преследуя неизвестный автомобиль, увидели, как по ним стреляют.

Mercedes со злоумышленниками был блокирован полицией. В его багажнике нашли два охотничьих ружья, пару рыболовных сапог.

Браконьерами оказались трое жителей села Калфа, признавшихся, что стреляли для того, чтобы испугать инспекторов. Браконьерам грозит уголовное преследование, передает Инфотаг.