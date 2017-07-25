Michael Kors купила обувной бренд Jimmy Choo за $1,1 млрд

Производитель модной одежды и сумок Michael Kors Holdings приобрел британский элитный обувной бренд Jimmy Choo. Сумма сделки оценивается в 896 млн фунтов (1,1 млрд долларов).

Jimmy Choo объявила о поиске покупателя в апреле этого года. В последние годы продажи компании падали. Согласно условиям сделки, британский бренд станет подразделением Michael Kors.

"Нам нравится гламурный стиль дизайнов Jimmy Choo и то, как они задают тренды. Мы ждем, когда Jimmy Choo присоединится к нашей элитной группе", - заявил основатель и совладелец Michael Kors Holdings Майкл Корс.

План продажи британского бренда поддержал главный акционер Jimmy Choo, компания JAB Holdings, передает ВВС.

В заявлении Michael Kors говорится, что слияние компаний, как ожидается, должно значительно повысить продажи Jimmy Choo, а также расширить ассортимент товаров компании.

В компании также надеются на расширение числа моделей мужской обуви и на более активный выход Jimmy Choo на мировые рынки, в первую очередь азиатские.

Jimmy Choo производит обувь премиум-класса и другие предметы роскоши с 1996 года. Фирму основали малайзийский дизайнер обуви Джимми Чу и бывший редактор отдела аксессуаров Vogue Тамара Меллон.

У компании 150 магазинов по всему миру.