Контрабанда в поезде: из Молдовы везли кроссовки, обратно - мясо

Украинские пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы предотвратили в железнодорожном пункте пропуска "Хутор-Михайловский" две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Как передает Инфотаг, во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда "Москва-Кишинев", в межпотолочном пространстве были обнаружены три сумки и мешок, в которых было спрятано 240 пар кроссовок. Товар от погранично-таможенного контроля скрыл 29-летний проводник вагона из Молдовы.

При проверке поезда в обратном направлении в вагоне-ресторане было обнаружено 200 кг мясной продукции. Владельцем товара оказался официант вагона.

В обоих случаях товар конфискован, а к его владельцам применены административные санкции.