Двоих офицеров столичной полиции подозревают в продаже героина

Сотрудниками Службы внутренней безопасности и борьбе с коррупцией МВД и прокурорами задержаны два офицера полиции столицы по обвинению в продаже героина в особо крупных размерах.

Как сообщает Инфотаг, в первом случае, под стражу был взят следователь инспектората полиции сектора Ботаника. 20 июля он продал "агенту под прикрытием" 20 грамм кристаллического вещества белого цвета за 6 тыс. леев. Тотчас он был задержан правоохранителями.

По версии следствия, у него был соучастник. Им оказался сотрудник инспектората полиции Чекан. У него произвели "контрольную закупку", купив 100 грамм героина за 80 тыс. леев. Он был взят под стражу при передаче первой части денег - 26 тыс. леев.

В МВД не называют должностей и званий полицейских.