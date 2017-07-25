"Бесстрашные" грабители обобрали ювелирный магазин в столице на 1,5 млн леев

В центре столицы минувшей ночью ограбили ювелирный магазин, который находится напротив Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По предварительной информации, преступники вынесли драгоценностей на полтора миллиона леев и скрылись до приезда группы быстрого реагирования.

Ювелирный магазин находится на проспекте Штефана чел Маре. Воры проникли в него, воспользовавшись служебным входом. Когда они взломали дверь, сработала сигнализация. Однако сотрудники охранного агентства никого не обнаружили.

Жильцы дома, в котором находится ювелирный магазин, говорят, что о преступлении узнали лишь от полицейских.

По факту кражи заведено уголовное дело. Полиция проверяет записи всех камер видеонаблюдения.

"Рабочая группа, которая состоит из офицеров уголовного преследования и следователей под руководством прокуроров должна установить обстоятельства преступления. Нужно выяснить, кто проник в помещение"? - сообщил пресс-секретарь столичной полиции Адриан Жовмир.

За кражу в особо крупных размерах закон предусматривает до 12 лет лишения свободы.