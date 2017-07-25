У московской пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов

В Москве у пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, приезжий мужчина совершил кражу в квартире на юге столицы. Полицейские уже задержали подозреваемого.

Собеседник агентства РИА Новости пояснил, что доллары не представляют ценности, так как их отменили в Зимбабве еще несколько лет назад. Также он сообщил, что, помимо ничего не стоящих миллиардов, мужчина похитил ювелирные изделия и деньги в валютах других государств.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили, что автопатруль ОМВД по району Нагорный задержал 51-летнего приезжего по подозрению в краже. У него изъяли ювелирные изделия и деньги.

В главке не сообщили о зимбабвийских долларах, однако перечислили украденное: мужчина унес золотые украшения на сумму 140 тысяч рублей, банковскую карту и деньги в различных валютах на сумму около 40 тысяч рублей. В квартиру, по данным полиции, вор проник через отжатое окно.

Доллар Зимбабве прекратил свое существование в 2009 году, после того как годовая инфляция достигла 231 миллиона процентов и стране пришлось выпускать купюры с максимальным номиналом в 100 триллионов долларов. С тех пор собственной валюты у Зимбабве нет, для расчетов там используют американский доллар, южноафриканский рэнд, китайский юань и другие валюты.