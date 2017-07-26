Задержаны двое сторудников Кагульского суда и полицеский по подозрению в коррупции

Сотрудница Кагульского суда, бывший полицейский и один из адвокатов задержаны на 72 часа по подозрению в торговле влиянием.

По данным Центра по борьбе с коррупцией, они получили шесть тысяч евро за обещание добиться смягчения вердикта судей Кагульской апелляционной палаты. В отношении подозреваемых открыто уголовное дело.

Расследование ведет Прокуратура по борьбе с коррупцией. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы или 200 тысяч леев штрафа.