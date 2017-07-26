ДТП в столице: водитель автомобиля напоролся на трубу

На столичной улице Василия Лупу машина наехала на приготовленную к укладке трубу теплотрассы. ДТП произошло минувшей ночью.

Водитель проигнорировал запрещающий знак и на высокой скорости въехал на участок, где третью неделю продолжаются ремонтные работы. В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения. Водитель не пострадал.

Трубы меняют на участке между улицами Корнулуй и Белинского.





