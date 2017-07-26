Задержана партия военного оборудования на Леушенской таможне

Служба информации и безопасности, Таможенная служба и прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержали на таможне в Леушенах партию военного оборудования.

Обнаружили обмундирование в микроавтобусе, который возил посылки в Европу.

Конфискованы военная форма, каски, часы, куртки, фонарики и продовольствие в военной упаковке. Все с надписями на русском языке.

Предполагается, что обмундирование и снаряжение были изготовлены в России и попали на территорию нашей страны через приднестровский регион. Проверяется также версия о продаже обмундирования со склада бывшей 14-й армии.





