Возраст не помеха: более 400 пенсионерок в Китае приняли участие в конкурсе бикини. ВИДЕО

Более 400 китаянок старше 55 приняли участие в конкурсе Grandbikini, для которого пенсионерки надели бикини, пишет Daily Mail.

Соревнование для женщин в возрасте устраивают на территории водного парка города Тяньцзинь.

По задумке организаторов, которые проводят конкурс уже третий год, участницы и зрители должны, в первую очередь, получить положительные эмоции, а не гнаться за главным призом.

Кроме дефиле, конкурсантки также приняли участие в танцевальном и соревновании национальных китайских костюмов.