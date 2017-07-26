РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.

Источник