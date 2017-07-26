Назван город, где пройдет Евровидение-2018

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" будет проходить в Лиссабоне, о чем сообщается на сайте проекта.

"Сегодня был объявлен принимающий город для конкурса песни Евровидение 2018 года в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в столице Португалии Лиссабоне", - сказано в официальном сообщении.

Известно, что на прошедшем конкурсе "Евровидение", проводившемся в украинской столице, победу одержал португальский участник Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois.

Официальное сообщение с объявлением города также сопровождается видеороликом, посвященным будущему конкурсу.