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Убийца в Австралии несколько недель прятался в зоопарке и воровал еду у животных
// фото: VipGeo
13:38, 26 Jul 2017
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Самый разыскиваемый убийца Австралии Малкольм Наден (Malcolm Naden) несколько недель прятался в зоопарке и воровал еду у животных. Как пишет Daily Mail, его история изложена в книге The Contractor («Подрядчик») с «шестью правдивыми рассказами о борьбе с терроризмом».

Совершивший двойное убийство мужчина поселился в зверинце площадью 300 гектаров в конце 2005 года. Он крал бананы, предназначавшиеся слонам, а также брал просроченные продукты из мусорного бака за рестораном, а спал рядом с носорогами. Ему удалось скрываться до 2012 года.

Повествование в книге ведется от имени Майка, строителя в Мельбурне, который когда-то работал на местные и зарубежные разведывательные организации, а сейчас иногда выполняет контракты в сфере обеспечения безопасности. Он принимал участие в поисках преступника.

Все началось с того, что сотрудник зверинца в городе Даббо, которого называют Роджер, пожаловался на странные инциденты, которые стали происходить на территории зоопарка.

Например, мешки из слоновника кто-то использовал, чтобы оборудовать место для сна у вольера носорогов. Кроме того, в находящемся на территории зоопарка доме Роджера стали пропадать молоко и хлеб, а работавшая там же уборщица Кэрол рассказала Майку, что недавно встретила в спальне мужчину, который только что вышел из душа и попросил у нее полотенце.

Незнакомец объяснил, что его зовут Дэвид, он приятель Роджера из Сиднея и приехал на несколько дней. Уборщица описала его приметы Майку. Последний, пообщавшись с полицейскими, понял, что речь идет о Надене — 32-летнем мужчине, который разыскивался в связи с убийством в июне 2005-го подруги своего кузена и исчезновением за полгода до этого своей двоюродной сестры, а также посягательством на половую неприкосновенность 15-летней девочки. Все преступления были совершены в Даббо, родном городе Надена.

После обнаружения отпечатков в доме Роджера полиция стала активно патрулировать зоопарк. Из-за того что доступ к еде был перекрыт, Наден, бывший работник скотобойни, оторвал голову галапагосской черепахе и съел ее внутренности (это произошло в конце декабря 2005-го).

Потом зверинец закрыли на время в целях поиска преступника, но не нашли его, вещи сотрудников зоопарка продолжали пропадать еще несколько недель, а слонов продолжали обворовывать. В итоге Наден бежал с территории зверинца. В 2011 году он ранил полицейского, поймали его в 2012-м. Он признал себя виновным в преступлениях, включая убийства своей кузины и подружки своего двоюродного брата. Суд приговорил Надена к пожизненному заключению, пишет lenta.ru.




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