Во время путешествия Гилмер неоднократно наведывался в вагон первого класса, чтобы выпить бесплатно красного вина и пробовать закуски, предназначавшиеся только для пассажиров этой секции поезда.
В итоге ехавший первым классом адвокат Питер Эллис (Peter Ellis) попросил мужчину прекратить вести себя подобным образом. В ответ Гилмер набросился на него и засунул ему в рот банкноту достоинством в 10 фунтов, нецензурно оскорбив при этом, пишет lenta.ru.
В ходе судебного процесса пенсионер заявил, что применил силу к юристу, так как тот обвинил его в воровстве. Сам Гилмер отрицает, что крал закуски в поезде.
В итоге суд признал мужчину виновным в нападении и приговорил к штрафу в размере 1740 фунтов. Гилмер заявил, что не согласен с таким решением. «Я бы не доверил этим судьям даже мойку машин», — отметил британец.