Кишинев выступает против празднования 25-летия миротворческой операции на Днестре

Кишинев считает недопустимым празднование 25-летия миротворческой операции на Днестре, которое в одностороннем порядке намерены организовать в Тирасполе.

А участие официальной делегации и артистов из России в этих мероприятиях станет ударом по двусторонним отношениям. Это позицию молдавского МИДа, и об этом официально сообщили послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину.

В заявлении МИДа подчеркивается, что Кишинев неоднократно выступал за замену миротворцев миссией гражданских наблюдателей.