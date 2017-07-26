Два украинца пытались провезти в Россию более 100 ящиков с гусятами

Украинские пограничники задержали двух жителей Луганской области, которые пытались незаконно перевезти через границу в Россию более 100 ящиков с гусятами, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В районе населенного пункта Россыпное, что в Луганской области, пограничный наряд в 10 метрах от границы остановил автомобиль "Газель". Машина двигалась в сторону России. При осмотре в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящика с гусятами. Товар пытались незаконно переместить через границу двое жителей Луганской области", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль вместе с грузом изъяли, он будет передан представителям фискальной службы Украины, пишет РИА Новости.