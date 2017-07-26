Названа дата премьеры "Чудо-женщины 2"

Издание Entertainment Weekly назвало дату выхода второго фильма "Чудо-женщины", ссылаясь на киностудию Warner Bros. По информации издания, премьера картины состоится 13 декабря 2019 года.

Известно, что первый фильм вышел на экраны в этом году, а главную роль в нем исполнила актриса израильского происхождения Галь Гадот.

Лента заработала в домашнем прокате свыше $389 миллионов и получила хорошие отзывы критиков. Кроме того картина является одной из наиболее кассовых этого года, сообщает korrespondent.net.