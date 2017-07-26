Кейт Мосс обручилась с немецким графом

Известная британская супермодель Кейт Мосс выходит замуж за немецкого графа Николая фон Бисмарка – праправнука «железного канцлера» Отто фон Бисмарка.

Слухи о вероятной свадьбе пары появились после того, как во время вечернего похода Кейт Мосс и Николая Бисмарка в театр на безымянном пальце модели заметили кольцо с бриллиантом, передает The Mirror.

Несмотря на то, что граф Николай Бисмарк младше Кейт Мосс на 13 лет, их роман длится в течение уже двух лет. Годом ранее на пальце Кейт Мосс красовалось кольцо с внушительным сапфиром, после чего пару долгое время не видели вместе и подозревали о вероятном конце отношений влюбленной пары.

Однако последний выход супермодели и немецкого аристократа в свет говорит об обратном. На пальце Кейт, которая выбрала черный наряд и ярко красную сумку, сверкает новое кольцо, и пара выглядит очень счастливой вместе.

Николай фон Бисмарк занимается фешн-съемками и регулярно устраивает выставки своих снимков в галереях. Нередко молодого графа можно увидеть в списках самых желанных холостяков планеты. Но, по всей видимости, вскоре его имя из этих списков исчезнет, пишет nv.ua.

С 2011 по 2016 год Кейт Мосс была замужем за музыкантом Джеймсом Хинсом.От издателя Джефферсона Хэка, с которым в начале 2000-х Мосс проживала в гражданском браке, у модели есть 14-летняя дочь Лила Грейс Мосс Хэк.