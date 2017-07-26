СМИ: у самолета авиакомпании Air Moldova при посадке повредилось шасси

У самолета авиакомпании Air Moldova, следовавшего рейсом из Анталии в молдавскую столицу, при посадке в Международном кишиневском аэропорту повредилась задняя левая шина шасси. Информацию подтвердил пресс-секретарь авиакомпании Думитру Никулаицэ.

Как сообщает sputnik.md, речь идет о самолете Airbus 320. Отмечается, что ни один пассажир не пострадал. Все они покинули воздушное судно в обычном порядке с помощью трапа.

При посадке самолета, на взлетно-посадочной полосе дежурили экипажи пожарных и врачей скорой помощи, но их вмешательство не потребовалось.

"Благодаря профессионализму пилотов не понадобилось дополнительного вмешательства. Поврежденную шину уже заменили и теперь авиасудно должно отправиться в Рим", — сказал Никулаицэ.