Автомобиль наехал на бутылку, которая отлетела в ребёнка и разбила ему голову

В Китае камера безопасности дорожного движения зафиксировала момент, когда стеклянная бутылка, лежащая на дороге, внезапно отлетела в голову ребёнку.

Несчастный случай произошёл в китайской провинции Гуйчжоу. На кадрах, снятых камерой безопасности дорожного движения, видно, что на дороге лежит пустая бутылка. Из-за поворота появляется белый микроавтобус, который на не очень большой скорости наезжает на неё.

Внезапно бутылка отлетает в сторону, где находятся двое детей. Одному из них она попала прямо в голову. К счастью, ребёнок несильно пострадал — ему удалось отделаться мелкими травмами, пишет life.ru.