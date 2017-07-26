В Испании сдается в аренду остров за 500 долларов за ночь

На сайте Airbnb можно арендовать самое необычное жильё: от домика на дереве до коттеджа у действующего вулкана, но, как оказалось, там можно забронировать целый остров, цена за ночь приемлема для многих любителей путешествий.

Он сдаётся по цене за 511 долларов за сутки, но если ехать отдыхать компанием, можно разделить сумму аренды.

Согласно аннотации на сайте, отдыхающие могут заниматься плаванием, сноркелингом (это плавание с трубкой), каякингом — и всё это в полном одиночестве, без посторонних людей. Он расположен в Пласенсии, небольшом городке в Белизе. Кстати, транспорт от населённого пункта включён в стоимость аренды.

Поскольку предложение слишком заманчиво, ближайшее свободное время, когда можно будет арендовать остров, доступно в 2019 году, поэтому, если вы не любите долгосрочное планирование, этот вариант не для вас. Зато те, кому посчастливилось отдохнуть в этом райском уголке, говорят, что это особенное место: одиночество и океан.