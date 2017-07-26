Житель Кишинева украл лежавший на прилавке кошелек

Полиция сектора Рышкановка разыскивает мужчину, который забрал, оставленный на прилавке чужой кошелек.

Расплачиваясь за покупку, он заметил, что кто-то из посетителей забыл свой кошелёк на кассе.

Не выпуская бутылки из рук, мужчина ловкими движениями подобрал находку. При этом ни кассир, ни другие покупатели ничего не заметили. Как сообщил владелец кошелька, в нём находилось 150 евро и 400 гривен.

По данному факту было открыто уголовное дело о краже. Мужчине грозит штраф от 13 000 до 27 000 леев, от 180 до 240 часов исправительных работ, или лишение свободы на 4года.

Полиция Кишинева просит граждан, у которых есть информация о подозреваемом, сообщить ее, позвонив по номерам 0 785 73 701 / 0 691 50 993. Конфиденциальность источников информации гарантируется.



