Японка отомстила бывшему мужу, уничтожив его коллекцию скрипок

Японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

Преступление было совершено женщиной еще в начале 2014 года. По версии следствия, Кавамия проникла в дом своего 62-летнего экс-мужа в префектуре Айти и разбила в общей сложности 54 скрипки и 70 смычков.

Ее арестовали 25 июля в Токио после приезда из Китая, куда она регулярно выезжала на продолжительное время, пишет vesti.ru.

Все инструменты были сделаны самим мужчиной или куплены им. Среди уничтоженного имущества была скрипка итальянской работы стоимостью в 445 тысяч долларов. На момент совершения преступления пара находилась в стадии развода, который был окончательно оформлен в 2016 году.