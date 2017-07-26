Вспухшее в кузове грузовика тесто чуть не привело к массовому ДТП

Аномальная жара продолжает вносить коррективы в жизни американцев. Грузовик с тестом, ехавший по одной из трасс штата Вашингтон, едва не попал в ДТП из-за того, что содержимое его кузова начало подниматься и выплескиваться на дорогу. К счастью, никто не пострадал, сообщает UPI.

В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлен припаркованный у дороги грузовик, весь покрытый тестом. По словам водителя, из-за жары содержавшиеся в тесте дрожжи начали "распухать".

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