Задолженность по зарплате в Приднестровье выросла на 2,1 млн долларов

Задолженность по зарплате в Приднестровье выросла в июне еще на 3,6 млн. руб., превысив на 1 июля 31,8 млн. руб. ($2,1 млн.).

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные службы статистики региона, всего заработанное недополучили свыше 2,3 тыс. человек, в основном, работники сельского хозяйства (677), промышленности (658), здравоохранения (283) и строительства (270).



Больше всех задолженность - в промышленности – 15,3 млн. руб. и строительстве – 8,8 млн.



Средняя зарплата в Приднестровье в июне равнялась 3 915 руб. или $261 против $336 годом ранее. Самые высокие заработки – у работников связи – свыше 10 тыс. руб. А самые низкие – в геологии и метеорологии – 2047 руб. Не намного выше получают в здравоохранении – 2724 руб. и образовании – 2798 руб.



Всего в Приднестровье 87,4 тыс. работников списочного состава из 470-тысячного населения.



МВД, МГБ, минобороны и таможенный комитет «государственную статистическую отчетность не предоставляют».