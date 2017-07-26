Реформа правительства: премьер назвал глав новых министерств

Премьер Павел Филип огласил список имён тех, кто возглавит восемь из девяти министерств. Кабмин кандидатов одобрил. А вот должность главы министерства обороны пока остаётся вакантной.

Министерство экономики и инфраструктуры возглавит Октавиан Калмык, внешнеполитическое ведомство - Андрей Галбур.

Свои кресла также сохранили министр финансов Октавиан Армашу и министр юстиции Владимир Чеботарь.

Остался на своём посту и глава МВД Александр Жиздан. А вот новое министерство просвещения, культуры и науки возглавит Моника Бабук.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты - Стелла Григораш.

Министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды назначен Василиий Бытка.

Кто возглавит министерство обороны ещё неизвестно. Пока управлять им будет вице-министр Георгий Галбура.

"Нам предстоит много работы. Я говорил об этом раньше. Возможно, это будет самый трудный период реализации реформ. Прошу вас сохранить тот же темп, но продолжить с ещё большей ответственностью", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Вскоре должны назначить генерального секретаря правительства, его заместителей, а также госсекретарей в рамках ведомств.





