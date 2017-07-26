Задержан бывший сотрудник полиции по подозрению в коррупции

Бывшего сотрудника полиции задержали по итогам масштабных обысков в Кишиневе и в Дрокии.

По данным Центра по борьбе с коррупцией, он был посредником при передаче взятки в десять тысяч евро.



Предназначались деньги сотруднику Национального инспектората расследований, чтобы он оставил на свободе фигурантов уголовных дел. Обыски, в частности, провели на базе отдыха в Дурлештах, которую открыл бывший полицейский. Выяснилось, что база не первый год работала без документов.





