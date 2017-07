Музей Освенцима отправляется в тур по Европе и США

Часть экспозиции мемориального музея Аушвиц-Биркенау, где в годы Второй мировой войны располагались три концентрационных лагеря, впервые отправляется на выставку за рубеж.

Экспонаты из Освенцима будут последовательно выставлены в 14 городах Европы и Соединенных Штатов. В экспозицию войдут более 600 предметов из собрания музея.

В их числе - грузовой вагон, который в годы войны нацисты использовали для перевозки заключенных в концентрационные лагеря и лагеря смерти.

За время существования Освенцима, с 1940 по 1945 год, там было убито более миллиона человек, в основном евреев, сообщает ВВС.

Выставлены будут не только личные вещи узников и жертв Освенцима, куда, помимо евреев, свозили также поляков, цыган и советских военнопленных, но и вещи, принадлежавшие руководству лагеря, офицерам СС.

Первым городом, куда направится выставка, озаглавленная как "Not long ago. Not far away" ("Недавно. Недалеко"), станет Мадрид.

Организаторы выставки говорят, что хотят показать ее людям, которые по тем или иным причинам не могут доехать до самого музея, расположенного на территории Польши, и напомнить миру об ужасах Холокоста.

"Мир сегодня движется в сомнительных направлениях, - говорит директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский. - Поэтому нам необходимо все больше и больше полагаться на незыблемые основы нашей памяти. Аушвиц и трагедия Холокоста - составляющие этих основ, которые нельзя обойти при создании нового мира".

"Конечно, ничто не сравнится с тем, чтобы лично приехать в то самое место, где было совершено самое чудовищное преступление XX века, но эта выставка, которую смогут увидеть люди во многих странах, может стать тревожным набатом, предостерегающим нас от будущего, построенного на вражде, расизме, антисемитизме и презрении к людям", - добавляет он.

При этом музею пришлось публично оправдываться, после того как его руководство обвинили в намерении заработать на выставке, организованной совместно с испанской компанией Musealia.

Глава компании Луис Феррейро рассказал в интервью New York Times, что расходы на организацию выставки уже составили 1,5 млн долларов, подчеркнув, что основные цели экспозиции - просветительские и образовательные.