Кишинев считает недопустимым участие в мероприятиях Тирасполя официальной делегации из России

Кишинев настоятельно просит Москву отказаться от празднования 25-й годовщины начала миротворческой операции на Днестре.

Посла России в Молдове Фарита Мухамедшина вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграции для информирования об официальной позиции молдавских властей.

Посла России в Молдове известили, что празднование 25-летия миротворческой операции Тирасполь организует в одностороннем порядке. Поэтому участие в мероприятиях официальной делегации из России недопустимо. Неуместен и приезд российских артистов.

Власти Молдовы убеждены, что такие действия могут нанести ущерб молдо-российским отношениям.

Также Кишинев выступает за замену миротворцев миссией гражданских наблюдателей. Это будет способствовать укреплению доверия между сторонами конфликта и скорейшему решению приднестровского конфликта.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел и евроинтеграции предупредило российскую делегацию во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным о нежелательности участия в событиях, которые организует Тирасполь. Также отмечалась недопустимость прибытия в Молдову на военном самолете.

Празднование в Тирасполе и Бендерах намерены устроить 29 июля. Российскую делегацию пригласил президент Игорь Додон, который и сам решил отправиться в Бендеры для вручения государственных наград. Председатель парламента Андриан Канду заявил, что это будет прямым нарушением Конституции.





