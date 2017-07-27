Семилетняя девочка в Иркутской области пыталась зарезать грабителя, который был застигнут в их доме врасплох и убил ее мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
О том, что в одном из домов села Зоны обнаружены мужчина и женщина с ножевыми ранениями, в правоохранительные органы сообщил глава муниципалитета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме следователи обнаружили труп 44-летней женщины и пьяного мужчину с ножевыми ранениями.
Следователи установили, что местный 18-летний житель пытался ограбить дом, но был застигнут хозяйкой. Испугавшись, что она вызовет полицию, он сбежал, а затем вернулся, вооружившись ножом.
Девочка также пострадала от злоумышленника и была доставлена в районную больницу. По данным СУСК, "семья потерпевшей полная, благополучная, в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей". Во время происшествия глава семьи находился на работе и о произошедшем узнал от полицейских.
В настоящее время подозреваемый находится в больнице, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По факту убийства возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW