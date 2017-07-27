Греческие рыбаки поймали акулу весом 350 килограммов

Греческие рыбаки поймали акулу весом 350 килограммов в Ионическом море возле острова Кефалония, сообщает сайт agrinioreport.com.

Акулу вытащили сетью с глубины 500 метров в среду, рассказали рыбаки изданию.

Огромную рыбу вывесили возле рыбного магазина в городе Агринион и многие прохожие подходили, чтобы сфотографироваться с тушей. Те же, кто знает об исключительном вкусе мяса акулы, бросились покупать те части рыбы, которые они хотели, пишет издание.

В итоге ее быстро раскупили по цене 8 евро за килограмм.

Пока сообщение прокомментировал лишь один пользователь. Он опознал в улове серую шестижаберную акулу Hexanchus griseus, которая охраняется законом от 1981 года. По его словам, ее вылов и продажа запрещены, пишет РИА Новости.