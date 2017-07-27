Обнаженная девушка с юбкой на голове прогулялась по трассе в Бразилии

В бразильском муниципалитете Маньюасу водители сняли на видео обнаженную девушку, которая гуляла вдоль проезжей части, надев юбку на голову. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, в одной руке она несла вещи, а в другой — какой-то напиток. Причины, побудившие девушку разгуливать в таком виде по трассе, не уточняются.

Как сообщил один из очевидцев, он пытался предложить девушке помощь, однако она его проигнорировала. Он предположил, что странная незнакомка была пьяна.