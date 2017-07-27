В Новой Зеландии овцы спасли кроликов от наводнения. ВИДЕО

В Новой Зеландии дикие кролики забрались на спины овцам, чтобы спастись от наводнения, сообщает Associated Press.

На необычное поведение животных обратил внимание местный житель Ферг Хорн, который занимается фермерством около 50 лет. По его словам, он никогда не видел ничего подобного, пишет РИА Новости.

По словам мужчины, он уводил овец своего соседа с затопленной территории, когда заметил, что в стаде мелькают какие-то "темные пятна". Хорн признался, что его это озадачило, так как у его соседа не было черных овец.

Фермер подошел ближе и увидел, что на овец забрались три диких кролика. Он отметил, что в конце концов увел животных в безопасное место, и добавил, что кролики очень комфортно себя чувствовали на спинах овец.



